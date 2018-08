Man City, Guardiola: "Non sara facile senza De Bruyne: deve riposare"

© foto di Insidefoto/Image Sport

In occasione della conferenza stampa per la sfida contro l'Huddersfield, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato dell'infortunio di De Bruyne che dovrà stare fuori almeno tre mesi: "Sostituire Kevin non è facile, cercheremo di fare del nostro meglio senza di lui e cercheremo di di essere lì quando tornerà. Lo appoggeremo, il mio consiglio è riposare e prendersi le vacanze che non ha avuto quest'estate. Ricomincerà ad allenarsi con il gruppo quando sarà pronto e lo accoglieremo a braccia aperte. Per Kevin e la sua famiglia è difficile, ma lo accettiamo. A volte è normale, i giocatori non riposano, tornano e riprendono subito dopo. A volte gli esseri umani hanno un limite".