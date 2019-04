© foto di Imago/Image Sport

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato di domani contro il Tottenham: "Sono certo che sarà una partita intensa tanto quella dell'altro giorno. Entrambe le squadre attaccheranno, loro sono una grande squadra ma noi vogliamo vincere. Se controllerò il risultato del Liverpool? Il mio pensiero è sul Tottenham, non posso controllare ciò che farà il Liverpool. Se sono dispiaciuto per il mancato quadruple? No, sono dispiaciuto di non essere in semifinale di Champions. L'essere usciti ha fatto male, inutile negarlo. Non voglio che i giocatori dimentichino cosa abbiamo perso mercoledì, ma detto questo sono orgoglioso di loro e della prestazione che hanno offerto".