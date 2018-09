Man City, Guardiola ottimista su De Bruyne: "Presto tornerà ad allenarsi"

© foto di Imago/Image Sport

Buone notizie in arrivo al Manchester City: Kevin De Bruyne è sulla via della guarigione. Il centrocampista belga, assente dalla prima giornata per un infortunio al legamento collaterale laterale del ginocchio destro, potrebbe rientare per il derby dell'11 novembre contro lo United. In merito, Pep Guardiola, ha dichiarato: "La convalescenza sta per terminare e potrebbe presto riprendere ad allenarsi".