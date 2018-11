Man City, Guardiola: "Penso allo Shakhtar, poi ci occuperemo del derby"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar Donetsk: "Tutte le partite sono importanti e devono essere preparate bene. Quella con lo Shakhtar è la più importante perché è la prossima. Dopo la sconfitta con il Lione ogni match è come una finale. Abbiamo la possibilità di passare il turno, poi penseremo allo United. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare in campo. Questo è un club incredibile, ci lavorano persone straordinarie. Cerco di fare il massimo nel modo giusto. Eccetto De Bruyne e Mangala, sono tutti disponibili. Silva? È un giocatore incredibile, ricerca gli spazi e sa come muoversi. È un maestro".