Man City, Guardiola: "Più difficile fare il Treble che vincere la Champions"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Con la conquista della FA Cup, il Manchester City si è assicurato tutti i trofei nazionali inglesi dopo aver vinto la Carabao Cup e la Premier League e Pep Guardiola ha assicurato che vincere questo Treble è più difficile di vincere la Champions League: "E' una delle migliori stagioni della mia carriera. Non so se è stata la migliore, ma sicuramente uno delle migliori. In 10 mesi abbiamo in tutte le competizioni e siamo stati i primi a fare il Treble, significa che siamo stati continui durante questi 10 mesi. Adoro la Champions League, ma fare questo Treble è più difficile di vincere la Champions League e abbiamo fatto 100 punti in campionato".