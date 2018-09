Man City, Guardiola: "Prestazione eccezionale, ora testa alla Champions"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro il Brighton, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha detto: "Siamo stati eccezionali, la nostra prestazione è stata fantastica e non abbiamo concesso molti tiri, abbiamo fatto così bene. Il Brighton si è difeso così bene e io sottolineo il modo in cui abbiamo attaccato oggi: veloci nel contropiede, come la scorsa stagione. Martedì la Champions? Siamo la stessa squadra della scorsa stagione, ma ovviamente possiamo ancora perdere altre partite, non possiamo ancora qualificarci per gli ottavi, ma nessuno può dire che non siamo professionisti".