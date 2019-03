Man City, Guardiola: "Primo gol in fuorigioco ma la vittoria è meritata"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo il 3-1 rifilato al Watford, Pep Guardiola ha parlato dell'intenso finale di stagione che aspetta il suo Manchester City ancora in corsa in tre competizioni: "È la parte finale della stagione, quindi ogni partita è importante, per tre mesi abbiamo aspettato di essere in cima alla classifica e ora dobbiamo cercare di vincere i nostri match. Mi dispiace se il primo goal è in fuorigioco ma noi meritavamo di vincere, hanno giocato con 11 in area, letteralmente non c'erano spazi ma lo abbiamo trovato e abbiamo creato molto, motivo per cui meritavamo di vincere".