© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Sun, Pep Guardiola starebbe meditando di lasciare il Manchester City se le cose non dovessero andare come pianificato. Nel libro "Pep's City: The Making of a Superman" di Lu Martin e Po Ballus e che uscirà a breve si leggono alcuni passaggi dello stesso tecnico in merito: "(Il presidente) sa che farei un passo indietro se le cose non dovessero andare come pianificato. Farò di tutto per evitarlo". Nel libro si scopre anche che il tecnico imporrà il coprifuoco ai giocatori sotto il periodo natalizio. Tutto nasce dal ko contro il Crystal Palace dello scorso 22 dicembre, con i giocatori poi andati in discoteca, cosa che ha fatto infuriare Guardiola. Relativamente alle punizioni, il catalano ha introdotto una roulette per stabilirne l'entità: "Basta multe. D'ora in avanti si gira la ruota per scoprire in che modo il trasgressore delle regole ricompenserà la squadra". Fra le punizioni previste: aiutare i giardinieri, in cucina e in lavanderia.