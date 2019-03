© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Fulham. Il tecnico catalano ha affrontato il tema razzismo, che ha colpito i giocatori di colore della nazionale inglese nel corso della partita di qualificazione a Euro 2020 contro il Montenegro. Fra i bersagli Raheem Sterling. Guardiola si è detto disponibile a ritirare la squadra in caso qualcuno fosse vittima di atti di razzismo: "Possiamo farlo. Il calcio è un'arma forte per difendere i principi dell'umanità. Ricordo che tempo fa la gente mi diceva che non si può mescolare calcio e politica, ma non è vero".