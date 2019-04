© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo aver già vinto la Carabao Cup contro il Chelsea, il Manchester City adesso punta a completare il poker con Premier League, Champions League ed FA Cup. Un'impresa mai riuscita a nessuna squadra nel calcio inglese ma Pep Guardiola ci crede: "Essere vivi in tutto è un miracolo, è bello essere lì a lottare. Nessuno ha fatto il poker, quindi perché possiamo farlo noi? È quasi impossibile ottenere tutto, questa è la verità. Credete che possiamo giocare 60 partite e fare una prestazione fantastica ogni volta? Nessuna squadra può farlo. Ferguson ha vinto il Treble ma il suo United non giocava bene ogni volta. Non funziona così".