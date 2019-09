Pep Guardiola risponde a Gabriel Jesus. Nel corso della conferenza odierna, il tecnico del Manchester City ha affrontato anche il tema delle proteste del centravanti brasiliano nei confronti del poco minutaggio a sua disposizione: "Vuole giocare, è ovvio. È il numero 9 del Brasile, probabilmente è anche l'unico giocatore con una personalità così positiva. Ogni volta che gioca lo fa al meglio, capisco che voglia giocare, è normale. Nessuno è contento se non gioca regolarmente, ma è una cosa che capiterà, le cose stanno così. Se giocherà sarà contento, altrimenti non sarà contento. E questo vale non solo per lui ma per qualsiasi altro giocatore".

È possibile far giocare lui e Aguero insieme?

"È difficile per me. Onestamente, è molto difficile. Posso provare a cercare di inserirli entrambi. In alcune partite Gabriel può darmi qualcosa che Sergio non può, e in altre vale il contrario. Queste sono le loro qualità, sono entrambi due giocatori incredibili".

