© foto di Imago/Image Sport

Vittoria in rimonta per il Manchester City che ha battuto 3-1 il Southampton con due gol arrivati nella ripresa: "Abbiamo giocato in maniera incredibile dal primo minuto fino alla fine. Abbiamo creato una quantità incredibile di occasioni. Siamo stati sotto pressione ma ce l'abbiamo fatta", ha detto Pep Guardiola dopo la gara. Abbiamo mantenuto la calma e siamo stati pazienti. Sappiamo che avremo sempre delle possibilità, era importante rimanere calmi. Ho detto ai ragazzi all'intervallo di continuare, di continuare ad attaccare. È l'unico modo per recuperare. Non c'era spazio, era quasi impossibile ma ce l'abbiamo fatta ed è per questo che sono felice".