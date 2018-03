Man City, Guardiola: "Rinnovo? A volte i giornalisti hanno notizie errate"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Premier League contro lo Stoke: "Molti dei miei giocatori stanno meglio, come ad esempio Fernandinho, altri come Delph sono da valutare. Vediamo nei prossimi due allenamenti e deciderò chi portare. Liverpool-United? E' un grande classico, guarderò la partita visto che tra poche settimane giocheremo contro il Manchester, ma noi dobbiamo concentrarci solo sullo Stoke. E' una gara dura perché lo Stoke sta lottando per non retrocedere. So che tutti vorrebbero festeggiare il titolo prima possibile, ma non possiamo forzare i tempi. Ricordiamoci quello che è successo contro il Basilea (ko in casa in Champions League). le voci sul mio rinnovo? Evidentemente alcuni giornalisti hanno più notizie di me. In questo caso però sono informazioni errate, il mio agente non è in città".