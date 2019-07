Il Daily Mail racconta come le strade di Dani Alves e dell'allenatore Pep Guardiola potrebbero incrociarsi nuovamente nel Manchester City, dopo aver condiviso assieme anni d'oro in quel di Barcellona. Il quotidiano inglese specifica come la dirigenza dei Citizens stia valutando attentamente la possibilità di acquistare l'esperto terzino brasiliano, ad oggi svincolato dopo il termine del suo contratto con il PSG, soprattutto qualora dovesse essere ceduto il suo connazionale Danilo.