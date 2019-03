Man City, Guardiola: "Se Gundogan non vuole restare può andarsene"

© foto di Imago/Image Sport

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato del futuro di Ilkay Gundogan: "Se non vuole restare, deve andarsene. Ma noi vorremmo che lui continuasse con noi. L'ho già detto, se vuole rimanere con noi, firmiamo subito. Abbiamo trovato l'accordo con De Bruyne in pochi giorni e lo stesso abbiamo fatto con Gabriel Jesus. Ma adesso non vuole, quindi aspettiamo. Quando vorrà parlare con noi, sa dove trovarci".