Man City, Guardiola su Sane: "L'infortunio non penso sia grave, vedremo"

Dopo appena 15 minuti dall'inizio della gara contro il Liverpool nel Community Shield, Leroy Sanè è stato costretto ad uscire per un infortunio al ginocchio scatenando il panico del Manchester City e soprattutto del Bayern Monaco che spera ancora nel suo acquisto. Dopo la gara però Pep Guardiola è sembrato ottimista riguardo le sue condizioni: "La prima impressione non è stata buona, ma non penso che sia grave, non lo so perché non ho parlato con il medico, aspetterò, ma penso che stia bene".