Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato di mercato in conferenza stampa: "Non so ancora come si svilupperà il nostro mercato, ma stiamo già cercando un terzino sinistro. Mendy non può garantire la sua presenza con continuità, è già due stagioni che va così, una terza non ce la possiamo permettere. Per questo siamo già alla ricerca di una valida alternativa da inserire in rosa il prossimo anno".