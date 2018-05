Man City, Guardiola teme: "La prossima stagione attenti al Liverpool"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Pep Guardiola teme il Liverpool. Il tecnico del Manchester City si è detto sicuro infatti di vedere i Reds competitivi per la prossima stagione di Premier League: "In questa stagione sono stati competitivi e lo saranno di nuovo la prossima stagione. Non ci sarà solo il Liverpool, ma lo penso, il Liverpool per il suo modo di giocare andrà molto avanti. La prossima stagione sarà complicata, con United, Chelsea, Arsenal e Tottenham anche in lotta".