Man City, Guardiola teme Vardy: "Attaccante incredibile: segna sempre"

Domani sera il Manchester City ospiterà il Leicester City e dovrà rispondere alla vittoria del Liverpool che è tornato nuovamente in testa alla classifica. Tuttavia Guardiola ha ammesso di temere Jamie Vardy che nelle ultime gare è sempre andato a segno ed è in ottima forma: "Penso che la sua carriera parli da sola e ultimamente ha segnato in ogni singola gara. Ha fatto cose incredibili in questo campionato. È un incredibile attaccante con i suoi movimenti, la sua concretezza e il saper lottare".