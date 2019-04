Man City, Guardiola: "Un episodio a sfavore, ora tutto per il ritorno"

© foto di Imago/Image Sport

A Sky Sport, dopo la gara persa contro il Tottenham, parla l'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola: "Episodio a sfavore? Sì, è il calcio, la Champions League, sappiamo che un episodio può cambiare tutto. Non era semplice, lo sapevamo. Dobbiamo di dimostrare di essere superiori al ritorno. Il gol di Son? Beh, il Var ha detto che era gol, dunque poco da dire. Eravamo in controllo del match, una buona gara, ma non è bastato".