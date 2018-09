Man City, Guardiola: "Una bella risposta al ko di Champions"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo la squalifica in Champions League, Pep Guardiola è tornato a guidare il suo Manchester City in campionato nella vittoria per 5-0 contro il Cardiff: "Io non gioco, noi manager siamo lì quando hanno dei dubbi, per sostenerli, mi hanno reso felice per più di un anno, per due stagioni, ed è per questo che sarò sempre con loro. Dopo un risultato non soddisfacente a metà settimana, abbiamo risposto con lo stesso livello degli ultimi 12 o 13 mesi. Ovviamente i gol sono importanti per Riyad Mahrez. È venuto qui, è un giocatore di grande talento, merita di giocare più minuti ma la stagione è troppo lunga e devono essere pronti, preparati, perché giocheranno tanto".