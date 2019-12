© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il manager del Manchester City Pep Guardiola ha analizzato il successo nel match interno con il Leicester. Ecco le sue parole riportate dall'account Twitter dei Citizens: "Abbiamo messo in campo un'incredibile prestazione sia quando eravamo in possesso della sfera sia quando giocavano loro. Vardy è sempre pericolo, ma abbiamo giocato ad un livello altissimo".

Come sempre il tecnico iberico ha analizzato anche gli aspetti meno positivi: "Abbiamo creato molte occasioni da gol, forse questo può diventare un problema in futuro. Ad ogni modo come nel match con l'Arsenal siamo arrivati tre volte vicino la porta e abbiamo segnato tre gol. È un segnale positivo".