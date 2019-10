© foto di Imago/Image Sport

Pep Guardiola deve fare i conti con un Manchester City di nuovo sconfitto, sorprendentemente, in Premier League. Questa volta tra le mura amiche. Dopo lo 0-2 contro il Wolverhampton, il manager dei Citizens ha così parlato: "Non eravamo nella nostra miglior giornata. Siamo partiti bene, con pazienza perché sapevamo quanto sono bravi a difendere. Li abbiamo fatti correre il doppio ma il nostro gioco offensivo non è stato buono. Abbiamo avuto problemi con le ripartenze, è stata una giornata storta. Loro stanno chiusi dietro e rilanciano profondo in contropiede. Parliamo di una squadra forte psicologicamente, sanno di esserlo e anche noi lo sapevamo. Non eravamo organizzati, abbiamo perso certi palloni in posizioni che non potevamo permetterci. Ci hanno lasciato solamente due occasioni, sono stati bravi".