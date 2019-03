Man City, Gundogan: "Allo Schalke bastano 2 gol. Non siamo tranquilli"

© foto di Imago/Image Sport

Il centrocampista del Manchester City Ilkay Gundogan ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di ritorno contro lo Schalke: "Devo ancora aggiustare il mio modo di giocare nel ruolo di centrocampista che gestisce il gioco, ma questo può succedere solo col passare del tempo. Io voglio solo aiutare la squadra a prescindere dal ruolo. Il contratto? Sono felice qua, soprattutto per il modo di giocare della squadra. Siamo ancora in trattativa, per il momento non è stata presa alcuna decisione. Lo Schalke? Dovranno segnare solo 2 gol, quindi non ci sentiamo al sicuro. Dovremo giocare come sempre e puntare alla vittoria".