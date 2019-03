© foto di Imago/Image Sport

Il Manchester City sta iniziando a temere che Ilkay Gündogan possa lasciare il club nel 2020, alla conclusione del suo contratto. Il giocatore tedesco infatti ha congelato i colloqui per rinnovare il suo contratto e non sembra intenzionato a cambiare idea dopo non aver ricevuto rassicurazioni sul suo futuro.