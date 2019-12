Man.City, Gundogan: "Vogliamo la Champions ma è sempre più dura"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Già primo in classifica, il Manchester City sfida la Dinamo Zagabria nell'ultima giornata della fase a gironi della Champions League. In conferenza stampa parla il centrocampista dei Citizens, Ilkay Gundogan. "L'obiettivo è vincere la Champions League ma è una competizione diversa dalla Premier League. E' dura, sempre di più. E' qualcosa che abbiamo nel mirino ma non è facile".

Sulla Dinamo. "L'abbiamo vista giocare contro l'Atalanta e non tanto per il risultato ma per il modo ma ha impressionato. In casa fanno bene, sono una squadra davvero tosta".

Sulle motivazioni "E' importante essere già ai gironi ma è nostra responsabilità fare una bella gara. Abbiamo tanto talento, giocare senza impegno sarebbe stupido".

Sulla forma del City. "Niente di strano: dopo due stagioni al top, risulta sempre dura fare la terza su questi livelli. E' una sfida, che si rinnova, continuamente. Certi periodi sono normali e dobbiamo riunirci come in passato. Prima lo faremo, prima torneremo a vincere".