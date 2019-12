Man City, il CEO Soriano: "Guardiola resterà qui fino al 2021"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il CEO di City Sports Group, Ferran Soriano, ha provato a spegnere le voci circa il futuro di Pep Guardiola direttamente da Dubai in conferenza stampa: "Pep ha detto tante volte che il suo contratto copre sia questa stagione che la prossima. Non ci sono discussioni su questo. Pep resterà qui e andrà via solo a tempo debito, ma noi sopravviveremo. Pep ha più volte detto che non lascerà ora il Manchester City".