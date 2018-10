Man City, Kompany: "Champions dura da vincere. Rinnovo? Non è il momento"

© foto di Imago/Image Sport

In conferenza per il Manchester City, in vista della gara contro l'Hoffenheim, ha parlato Vincent Kompany: "De Bruyne è uno dei migliori centrocampisti del mondo. Con lui in campo la squadra crea e segna di più, ma per fortuna abbiamo una grande rosa che può sopperire alla sua assenza. Le mie poche chance in campo? Sono un uomo orgoglioso, ma anche paziente e razionale. Mi sento fortunato per aver giocato alcune gare dopo l'infortunio. Noi favoriti per la Champions? Mi piacerebbe vincere un trofeo europeo col City, ma serve essere realisti. E' una competizione durissima da vincere. Il contratto in scadenza? Non è il momento di parlarne. Sono un giocatore di un club fantastico e ho dei doveri come il resto della rosa".