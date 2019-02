© foto di Imago/Image Sport

Il difensore del Manchester City Vincent Kompany "ringrazia" Kepa Arrizabalaga. Intervistato da Sky Sports UK dopo la vittoria della Carabao Cup, il belga ha scherzato infatti così sul mancato ingresso in campo del suo ex compagno Willy Caballero: "So quanto sia forte Caballero nel parare i rigori. Nel 2016 ci permise di vincere una finale, sempre di Coppa, contro il Liverpool. Per questo devo ammettere che sono felice che ieri non sia entrato in campo".