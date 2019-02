Man City, Kompany: "Rinnovo? Non c'è fretta, grande rapporto col club"

© foto di Imago/Image Sport

Il difensore del Manchester City Vincent Kompany ha parlato al Manchester Evening News della trattativa, per il momento bloccata, per il suo rinnovo coi Citizens. Il contratto del belga scadrà il prossimo giugno: "Ho la fortuna di avere un grande rapporto col club, quindi non ho bisogno di affrettare le decisioni. E la stessa società non deve farlo. Sono ambizioso e voglio continuare ad alti livelli, ma come detto non vogliamo affrettare le decisioni".