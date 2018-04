Man City, la coppa è maledetta. E Guardiola perde la magia in Europa

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'obiettivo del Manchester City, all'arrivo degli sceicchi nel 2008, era di arrivare a dominare in Inghilterra e poi in Europa. In quell'anno il Barcellona scommetteva su Pep Guardiola, per riavviare un nuovo ciclo.

E se nel primo caso il traguardo è stato raggiunto a metà, nel senso che i titoli in patria stanno arrivando da qualche anno ma in Europa sono ancora lacrime, nel secondo l'esperimento funzionò alla perfezione.

Per questo al City hanno pensato proprio al catalano per vincere fuori dai confini nazionali. Missione che, salvo miracoli all'Etihad fra una settimana, rischia di essere rimandata anche quest'anno.

Non bastano gli oltre 200 milioni spesi in questa campagna trasferimenti e anche per quel che riguarda Guardiola, le magie in Champions nei suoi primi tre anni non sono state più ripetute altrove:

QUESTO IL CAMMINO IN CHAMPIONS LEAGUE DI PEP GUARDIOLA

2008-09 - vincitore

2009-10 - semifinalista

2010-11 - vincitore

2011-12 - semifinalista

2013-14 - semifinalista

2014-15 - semifinalista

2015-16 - semifinalista

2016-17 - ottavi di finale

QUESTO IL CAMMINO EUROPEO DEL MANCHESTER CITY DALLA GESTIONE ABU DHABI GROUP

2008-09 - ottavi di finale di Coppa UEFA

2010-11 - ottavi di finale di Europa League

2011-12 - fase a gironi di Champions League, retrocessi in Europa League ed eliminati agli ottavi di finale

2012-13 - fase a gironi di Champions League

2013-14 - ottavi di finale di Champions League

2014-15 - ottavi di finale di Champions League

2015-16 - semifinali di Champions League

2016-17 - ottavi di finale di Champions League