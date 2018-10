© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da tempo legato in chiave mercato al Real Madrid, per Raheem Sterling il futuro adesso sembra essere decisamente più nitido. Secondo quanto riporta il Daily Mail, infatti, la doppietta realizzata dall'attaccante dell'Inghilterra contro la Spagna lunedì sera (gara terminata 3-2 per gli inglesi), ha definitivamente chiuso ogni possibilità di partenza dal Manchester City. Tutto questo, ovviamente, per volere del club inglese, intenzionato a non privarsi del giocatore nonostante le forti lusinghe del Real (che era presente con degli osservatori proprio durante il match tra Inghilterra e Spagna) e soprattutto nonostante i 100 milioni messi sul piatto dai Blancos.