Man. City, la smentita: "Neghiamo le parole del presidente su Messi"

© foto di Insidefoto/Image Sport

In queste ore si è parlato molto di un'offerta fatta dal Manchester City a Messi nel 2016. Il presidente Al Mubarak infatti ha dichiarato che il mancato arrivo della Pulce è uno dei suoi più grandi rimpianti e che l'attaccante del Barcellona ha detto no al City nonostante un'offerta di ingaggio triplicato. Tuttavia in questi minuti è arrivata la smentita del club inglese attraverso un comunicato ufficiale: "Neghiamo categoricamente la veridicità delle dichiarazioni attribuite al nostro presidente che sono uscite su Il Mundo Deportivo".