© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' bene non farsi trovare mai impreparati, qualsiasi cosa accada. E' quello che hanno pensato i vertici del Manchester City quando hanno deciso di ingaggiare Giovanni van Bronckhorst, entrato a far parte dello staff di Pep Guardiola. Come riportato dal Mirror, ci sarebbe dell'altro: l'arrivo dell'ex allenatore del Feyenoord, infatti, potrebbe essere legato anche al fatto che il contratto di Guardiola tra due anni scadrà e difficilmente sarà rinnovato. Il successore potrebbe essere proprio l'olandese, intanto a Manchester si pianifica la vita dopo Pep.