© foto di Imago/Image Sport

Harry Maguire potrebbe lasciare il Leicester questa estate. Il difensore inglese infatti è corteggiato da City e United e secondo le ultime indiscrezioni del Manchester Evening News, la squadra di Guardiola lo considera un acquisto di massima priorità per sostituire Vincent Kompany, che ha lasciato l'Inghilterra per finire la sua carriera nell'Anderlecht. Il Leicester però pretende almeno 70 milioni di sterline per il suo cartellino.