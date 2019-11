© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro il Chelsea, il centrocampista del Manchester City Riyad Mahrez, parlando ai microfoni di Sky Sports ha detto: "È stata una partita difficile ma abbiamo reagito molto bene dopo aver concesso il primo goal. In questo tipo di match è molto importante ottenere i tre punti. Non possiamo giocare sempre bene per 90 minuti".