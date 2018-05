Man City, occhi su Zaha. Ma il giocatore frena: "Il Palace è casa mia"

Il Manchester City ha chiesto informazioni al Crystal Palace su Wilfried Zaha, esterno protagonista di un grandissimo finale di stagione. Lo stesso giocatore, interpellato dal sito ufficiale del club, ha però chiuso ad un suo possibile addio: "Non ho in programma di partire. Mi diverto a giocare a calcio qua e credo che in campo si sia visto. Questa è casa mia e non c'è motivo per andarmene".