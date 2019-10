Man City, Oyarzabal pista calda: occhi puntati sul talento della Real

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Manchester City guarda in Spagna per rinforzare il suo reparto offensivo. Come riporta Sky Sports, i Citizens starebbero infatti seguendo con grande interesse l'esterno d'attacco della Real Sociedad, Mikel Oyarzabal. Il classe '97 in quest'avvio di stagione ha già collezionato quattro gol e tre assist in dieci presenze, convincendo il club inglese (e non solo) a puntare su di lui in sede di mercato.