Man City, regalo a Mangala: consegnata la medaglia della Coppa di Lega

Bel gesto del Manchester City, che ha consegnato al difensore francese Eliaquim Mangala la medaglia conquistata per la vittoria in Coppa di Lega. Mangala attualmente è in prestito all'Everton ma ha giocato con la squadra di Guardiola fino a gennaio, scendendo in campo da titolare in tutte le gare di Coppa fino alla semifinale di andata.