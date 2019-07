© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il nuovo centrocampista del Manchester City Rodrigo Hernandez, ha parlato in conferenza stampa dopo il suo arrivo tra i Citizens: "E' un sogno per me essere qui. E' una squadra meravigliosa con uno staff incredibile. Ho molte cose da imparare e ho deciso che qui sarebbe stato il miglior posto dove proseguire la mia carriera. Sono orgoglioso di quello che ho fatto fino a ora ma voglio continuare a crescere e a imparare".