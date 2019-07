© foto di Insidefoto/Image Sport

Il nuovo giocatore del Manchester City, Rodri, ha ammesso ai microfoni di Sky Sports News di essere stato molto nervoso al suo primo incontro con Guardiola: "Sì ero nervoso. Ma di giorno in giorno, diventa normale, e come ogni allenatore, ti da indicazioni per insegnarti qualcosa e per migliorare. Devi apprendere il più presto possibile per poi tradurre tutto sul campo. Per me, è bello il modo in cui abbiamo iniziato: mi ha detto tre o quattro concetti che non conoscevo, non vedo l'ora di iniziare la stagione".