Man City, Sane e Gabriel Jesus hanno chiesto la cessione

Leroy Sane e Gabriel Jesus, sono due dei 7-8 giocatori che secondo El Chiringuito, avrebbero chiesto al club di essere ceduti nel corso della prossima estate. Alla delusione per essere stati eliminati dalla Champions, ci va aggiunta quella per non aver praticamente giocato i quarti di finale contro il Tottenham, con il solo Sane che ha disputato 6 minuti in due gare contro le due panchine del compagno di squadra brasiliano.