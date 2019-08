© foto di Imago Sportfotodienst

Leroy Sané non ha paura di saltare l'intera stagione. Dopo la rottura del legamento crociato, l'esterno del Manchester City s'è operato e l'intervento è andato a buon fine. Secondo il Sun, il tedesco rigetta l'ipotesi di stare fuori fino alla prossima annata, ma mantiene un grande ottimismo: tornerà in campo in questa stagione sportiva, sicuramente il prossimo anno solare.