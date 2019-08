© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il trasferimento di Leroy Sané dal Manchester City al Bayern Monaco rischia di saltare definitivamente. Questo quanto scrive la Bild secondo cui l'esterno, insieme ai medici, deciderà in queste ore se operarsi per per risolvere il problema al ginocchio accusato contro il Liverpool durante il Community Shield. Se la decisione andrà in questa direzione, il Bayern abbandonerà definitivamente la pista Sané.