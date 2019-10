© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Manchester City si prepara a sostituire Leroy Sané. L'esterno offensivo, attualmente fuori per infortunio, potrebbe lasciare a fine stagione con il Bayern Monaco che ha già l'accordo gol giocatore. L'identikit per rimpiazzarlo è stato individuato in Mikel Oyarzabal della Real Sociedad. Valore del giocatore 80 milioni di euro. Lo riporta Talksport. 22 anni, il basco è fin qui protagonista di un ottimo inizio stagione con 4 reti in 9 partite.