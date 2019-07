© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Manchester City è pronto a cautelarsi nel caso in cui Leroy Sané dovesse cedere alla corte del Bayern Monaco e chiedere di esser lasciato andare. Stando a quanto riportato da AS, Pep Guardiola avrebbe già individuato il suo eventuale sostituto. Si tratta di Mikel Oyarzabal, esterno d'attacco classe '96 della Real Sociedad, per il quale il club inglese sarebbe disposto a mettere sul piatto circa 75 milioni di euro. Basteranno?