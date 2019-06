Man City, sfida al Celtic per la stellina dell'Ecuador Cifuentes

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giovane giocatore dell'Ecuador José Cifuentes ha già attirato l'attenzione di numerosi club europei. Il 20enne infatti sta brillando in Copa America e secondo le ultime indiscrezioni del The Sun Manchester City e Celtic sono molto interessati a Cifuentes che attualmente milita nell'America de Quito. I Citizens sarebbero pronti a prenderlo ora per girarlo in prestito in Spagna a causa delle rigide regole per il permesso di lavora mentre in Scozia queste regole sono meno ferree e il Celtic spera di approfittarne.