Man City, sfuma l'Arsenal per Arteta: adesso può arrivare il rinnovo

Sfuma l'ipotesi Arsenal per Mikel Arteta. L'ex centrocampista dei Gunners, infatti, era dato in lizza con Unai Emery per la panchina del club inglese, lasciata vacante dopo l'addio di Wenger. Con la nomina ufficiale di Emery, però, per Arteta adesso torna d'attualità il rinnovo di contratto col Manchester City, nel quale occupa già il ruolo di assistente del tecnico Guardiola. A riportarlo è il Daily Telegraph.