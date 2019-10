Man City, smentito l'interesse per Odegaard del Real Madrid

Enfant prodige, Martin Odegaard, la cui crescita con la Real Sociedad è tangibile. Il ventenne norvegese, di proprietà del Real Madrid, sta facendo molto bene in Spagna e nei giorni scorsi erano emerse voci circa l'interesse del Manchester City. Ma, come riportato dal Manchester Evening News, dalla società dell'Etihad Stadium starebbero smentendo la notizia: Odegaard non interessa.