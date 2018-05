Man City, Soriano: "Il rinnovo di Guardiola regala stabilità al progetto"

© foto di Imago/Image Sport

Ferran Soriano, CEO del Manchester City, ha parlato al sito ufficiale del club dopo il rinnovo di Pep Guardiola: "E' una bellissima notizia per il club. Ci sentiamo dei privilegiati per aver visto questo grande stile di gioco, abbiamo vinto titoli, infranto record e raggiunto i 100 punti in campionato. Siamo molto soddisfatti dei progressi fatti dalla squadra. Il fatto di aver prolungato e di avere Pep qua almeno per altri tre anni ci regala stabilità per continuare nel nostro percorso di crescita".